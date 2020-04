தேசிய செய்திகள்

உகான் நகரை தாக்கிய கொரோனா வைரஸ் வகையின் ஆதிக்கத்தால் குஜராத்தில் இறப்பு விகிதம் அதிகம் + "||" + Wuhans L-Type Coronavirus Likely Caused More Deaths In Gujarat: Experts

உகான் நகரை தாக்கிய கொரோனா வைரஸ் வகையின் ஆதிக்கத்தால் குஜராத்தில் இறப்பு விகிதம் அதிகம்