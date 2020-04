துல்லியம் இல்லாத சீன கொரோனா சோதனை கருவிகளுக்கு மத்திய அரசு இரண்டு மடங்கு விலை கொடுத்ததா?

புதுடெல்லி:

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 28 ஆயிரத்தை கடந்து உள்ளது. கொரோனா வைரஸ் பலி எண்ணிக்கை 872 ஆக உயர்ந்து உள்ளது.

கொரோனா பரிசோதனையை விரைவாக நடத்த சீனாவிடம் இருந்து 30 லட்சம் ரேபிட் கிட்டுகளை இந்தியா வாங்கியது. அந்த ரேபிட் கிட்கள் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் சீனாவின் ரேபிட் கிட்டுகளில் பரிசோதனை முடிவுகள் துல்லியம் இல்லை என புகார் எழுந்தது. இதை தொடர்ந்து அந்த சோதனைகளை நிறுத்திவைக்க இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் உத்தரவிட்டது.

சீனாவில் இருந்து வாங்கிய ரேபிட் கிட்டுகளுக்கு இந்திய இரண்டு மடங்கு பணம் அளித்து உள்ளது என தற்போது தெரியவந்து உள்ளது. கொரோனா சோதனை கருவிகள் இந்திய விநியோகஸ்தரால் அதிக விலைக்கு அரசிற்கு விற்கப்பட்டு உள்ளது.

கொரோனா பரிசோதனை கருவி விநியோகஸ்தருக்கும் இறக்குமதியாளருக்கும் இடையிலான சட்ட மோதலில் இருந்து இது வெளிப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு டெல்லி ஐகோர்ட்டிற்கு சென்று உள்ளது என என்டிடிவி செய்தி வெளியிட்டு உள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-

மத்திய அரசு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) மூலம் மார்ச் 27 அன்று சீன நிறுவனமான வோண்ட்ஃபோவிடம் இருந்து ஐந்து லட்சம் விரைவான ஆன்டிபாடி சோதனை கருவிகளை ஆர்டர் செய்திருந்தது.

ஐ.சி.எம்.ஆர் மற்றும் ஆர்க் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் இடையே கையொப்பமிடப்பட்ட கொள்முதல் உத்தரவு நகலை என்டிடிவி வெளியிட்டு உள்ளது.

ஏப்ரல் 16 ம் தேதி, சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி, விரைவான கொரோனாஆன்டிபாடி சோதனை கருவிகள் மற்றும் ஆர்.என்.ஏ பிரித்தெடுத்தல் கருவிகள் உட்பட 650,000 கிட்டுகள் இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக டுவீட் செய்துள்ளார்.

#IndiaFightsCoronavirus A total of 650,000 kits, including Rapid Antibody Tests and RNA Extraction Kits have been despatched early today from Guangzhou Airport to #India | #2019nCoV#StayHomeSaveLives@MEAIndia@HarshShringla@DrSJaishankar