தேசிய செய்திகள்

ஒப்புதல் இல்லாமல் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிப்பது தீங்கு விளைவிக்கும்;சட்டவிரோதமானது- மத்திய அரசு எச்சரிக்கை + "||" + COVID-19 Plasma therapy still at experimental stage harmful and illegal without approval says Centre

ஒப்புதல் இல்லாமல் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிப்பது தீங்கு விளைவிக்கும்;சட்டவிரோதமானது- மத்திய அரசு எச்சரிக்கை