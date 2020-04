தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தில் ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் சாத்தியமா? - மத்திய அரசு பரிசீலிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Is it possible to have one country, one ration card scheme during curfew? - Supreme Court directs Central Government to consider

ஊரடங்கு காலத்தில் ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் சாத்தியமா? - மத்திய அரசு பரிசீலிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு