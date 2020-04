தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரத்தை நெருங்கியது; குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 7 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + Coronal impact in India approaching 30 thousand; The number of healers exceeded seven thousand

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரத்தை நெருங்கியது; குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 7 ஆயிரத்தை தாண்டியது