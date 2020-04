மத சுதந்திரத்தை மீறும் நாடுகள் பட்டியலில் வைக்கபட்டத்தற்கு அமெரிக்காவிற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம்

புதுடெல்லி

சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான ஐக்கிய அமெரிக்க ஆணையம் (யு.எஸ்.சி.ஐ.ஆர்.எஃப்) ஆண்டு அறிக்கையை வெளியிட்டு உள்ளது அதில் இந்தியாவில் சிறுபான்மையினர் மீதான தாக்குதல் அதிகரித்து வருகிறது. மத சுதந்திரத்தை மீறும் நாடுகள் என பர்மா, சீனா, எரித்ரியா, இந்தியா, ஈரான், நைஜீரியா, வட கொரியா, பாகிஸ்தான், ரஷ்யா, சவுதி அரேபியா, சிரியா, தஜிகிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான், வியட்நாம் என 14 நாடுகளை பட்டியலிட்டு உள்ளது.

சர்வதேச மத சுதந்திரச் சட்டத்தின் செயலற்ற நிலைக்குப் பின்னர் 1998 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டது தான் சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான ஐக்கிய அமெரிக்க ஆணையம். இதன் பரிந்துரைகள் வெளியுறவுத்துறைக்கு கட்டுப்படாதவை ஆகும்

2004 முதல் முதல் முறையாக பாகிஸ்தான், சீனா, வட கொரியா உள்ளிட்ட 14 நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் இடம்பிடித்து உள்ளது.

மேலும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட அக்கறை கொண்ட நாடு என்று பரிந்துரைத்த அரசாங்கங்கள் திட்டமிட்டு மதசுதந்திர மீறல்களில் ஈடுபடுகின்றன. மத சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் மற்றும் வன்முறை பற்றிய நாடு தழுவிய பிரச்சாரங்களுக்கு தண்டனையற்ற நிலையை அரசுகள் உருவாக்கி வருகின்றன. மத சுதந்திரத்தை கடுமையாக மீறியதற்கு இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொறுப்பான அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இலக்கு வைக்கப்பட்ட பொருளாதாரத் தடைகள் எடுக்க வேண்டும்.

2019 ஆம் ஆண்டில், மே மாதம் பாரதீய ஜனதா பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைத்ததும் இந்தியா முழுவதும், குறிப்பாக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக மத சுதந்திரத்தை மீறும் தேசிய அளவிலான கொள்கைகளை நடைமுறைபடுத்தி வருகிறது.

பிப்ரவரி 2020 இல், டெல்லியில் மூன்று நாட்கள் வன்முறை வெடித்தது, முஸ்லீம் பகுதிகள் தாக்கப்பட்டது. டெல்லி போலீஸ் உள்துறை அமைச்சகத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் செயல்பட்டு, தாக்குதல்களைத் தடுக்கத் தவறியது மற்றும் வன்முறையில் நேரடியாக பங்கேற்றது போன்ற தகவல்கள் வந்தன என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

