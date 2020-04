தேசிய செய்திகள்

புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல அனுமதி - பஸ்களில் அனுப்பி வைக்குமாறு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Migrant workers allowed to move to hometown - Central Government has instructed the states to send in buses

புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல அனுமதி - பஸ்களில் அனுப்பி வைக்குமாறு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு