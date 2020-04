தேசிய செய்திகள்

மே 4-ம் தேதி முதல் தொழிற்சாலைகள் திறக்க அனுமதி: கர்நாடக அரசு உத்தரவு + "||" + All industries outside containment zones to start from May 4: Karnataka Govt

மே 4-ம் தேதி முதல் தொழிற்சாலைகள் திறக்க அனுமதி: கர்நாடக அரசு உத்தரவு