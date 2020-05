தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை போர் விமானங்கள் பறக்க ஏற்பாடு - கொரோனா ஆஸ்பத்திரிகள் மீது நாளை ஹெலிகாப்டர்கள் மலர் தூவும் + "||" + Helicopters to fly tomorrow from Kashmir to Kumari - Corona hospitals

காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை போர் விமானங்கள் பறக்க ஏற்பாடு - கொரோனா ஆஸ்பத்திரிகள் மீது நாளை ஹெலிகாப்டர்கள் மலர் தூவும்