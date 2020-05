தேசிய செய்திகள்

ஜன்தன் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்படும் இரண்டாவது தவணை; நாளை முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + The second installment of Jantan Bank Accounts; Receipt from tomorrow - Central Government notification

ஜன்தன் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்படும் இரண்டாவது தவணை; நாளை முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு