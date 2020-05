தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கில் மக்கள் வெளியே சுற்றுவதை தடுக்க கிராமங்களில் உலாவரும் பேய்கள்!!! 'Ghost' in Odisha village warns locals to stay at home amid lockdown

