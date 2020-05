தேசிய செய்திகள்

லேசான கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு வீட்டில் 17 நாள் தனிமை போதும்; மீண்டும் பரிசோதனை தேவையில்லை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + 17 days of isolation at home for people with mild coronal syndrome; No need for re-examination - central government announcement

