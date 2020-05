தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு எதிரொலி இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் பாதி அளவு உணவே சாப்பிடுகிறார்கள்- ஆய்வில் தகவல் + "||" + 50% of rural India is eating less due to lockdown: Survey

ஊரடங்கு எதிரொலி இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் பாதி அளவு உணவே சாப்பிடுகிறார்கள்- ஆய்வில் தகவல்