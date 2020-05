தேசிய செய்திகள்

இரட்டிப்பாகும் வேகம் குறைந்தது 14 மாநிலங்களில் புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு இல்லை - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + At least 14 states do not have new Corona infections - Union Minister Information

