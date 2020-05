சாலை விபத்தில் பலியாகும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்: மராட்டியத்தில் சரக்கு வாகனம் மீது பேருந்து மோதி விபத்து; 4 பேர் பலி

தேசிய செய்திகள்

சாலை விபத்தில் பலியாகும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்: மராட்டியத்தில் சரக்கு வாகனம் மீது பேருந்து மோதி விபத்து; 4 பேர் பலி + "||" + Maharashtra: 4 migrant workers killed, 15 injured after bus collides with truck in Yavatmal

