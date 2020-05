“புலம் பெயர் தொழிலாளர்களின் ரத்தம் வியர்வையில் தான் நாடு இயங்கி வருகிறது” - பா.ஜ.க. மீது பிரியங்கா காந்தி சாடல்

தேசிய செய்திகள்

“புலம் பெயர் தொழிலாளர்களின் ரத்தம் வியர்வையில் தான் நாடு இயங்கி வருகிறது” - பா.ஜ.க. மீது பிரியங்கா காந்தி சாடல் + "||" + “The country is running in the sweat blood of field workers ” - Priyanka Gandhi on BJP

“புலம் பெயர் தொழிலாளர்களின் ரத்தம் வியர்வையில் தான் நாடு இயங்கி வருகிறது” - பா.ஜ.க. மீது பிரியங்கா காந்தி சாடல்