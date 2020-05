தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் புதிதாக 24 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி - கேரளா சுகாதாரத்துறை + "||" + Number of active cases of COVID19 rises to 177 in Kerala, with 24 more people testing positive today: Kerala Health Department

