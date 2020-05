தேசிய செய்திகள்

நாள் ஒன்றுக்கு செய்யப்படும் கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிப்பு + "||" + An increase of one thousand times the number of corona tests performed per day

நாள் ஒன்றுக்கு செய்யப்படும் கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிப்பு