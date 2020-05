தேசிய செய்திகள்

புதிதாக 5,609 பேருக்கு நோய்த்தொற்று உறுதி இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 1,12,359 ஆக உயர்வு - 40 சதவீதம் பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + 5,609 new confirmed cases of infection rises to 1,12,359 in India Corona effect - 40 percent healed

