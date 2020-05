தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் புதிய உச்சம் தொட்ட கொரோனா - ஒரே நாளில் 6,088 பேருக்கு நோய்த்தொற்று; பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 1,18,447 ஆக உயர்வு + "||" + 6,088 people infected in one day The number of victims rose to 1,18,447

