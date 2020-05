தேசிய செய்திகள்

முதல் முயற்சி தோல்வி... 2-வது முயற்சியில் மனைவியை விஷபாம்பை விட்டு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த கணவன் + "||" + Kerala man accused of killing wife with cobra: Chilling details of the crime

முதல் முயற்சி தோல்வி... 2-வது முயற்சியில் மனைவியை விஷபாம்பை விட்டு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த கணவன்