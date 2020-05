தேசிய செய்திகள்

அரியானாவில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம் + "||" + Rs 500 fine for not wearing mask in Haryana

அரியானாவில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம்