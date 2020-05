தேசிய செய்திகள்

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை மண்ணில் உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Newborn baby is saved after it was found buried alive with just its foot poking out of the ground in India

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை மண்ணில் உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டுபிடிப்பு