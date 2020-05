தேசிய செய்திகள்

மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் 2 அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா: மற்ற ஊழியர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + Corona to 2 foreign ministry officials: Other employees were isolated

மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் 2 அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா: மற்ற ஊழியர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்