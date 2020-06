தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 2 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + India coronavirus, COVID-19 live updates, June 3: India's total of COVID-19 cases rise to 2,07,615 with death count at 5,815

