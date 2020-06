தேசிய செய்திகள்

லடாக் எல்லை பிரச்சினை: ஜூன் 6 ஆம் தேதி இந்தியா, சீனா ராணுவ அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை + "||" + India & China to hold Lieutenant General-level talks on June 6 to address ongoing dispute in eastern Ladakh along Line of Actual Control by China.

