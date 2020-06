தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் புதிதாக 94 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் + "||" + Kerala sees its highest single day spike as 94 test COVID-19 positive in 24 hrs

கேரளாவில் புதிதாக 94 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன்