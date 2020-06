தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக மீண்டும் ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரைகள்: உலக சுகாதார நிறுவனம் அனுமதி; இந்தியா வரவேற்பு + "||" + Hydroxychloroquine Tablets Against Corona: World Health Organization approval; Welcome to India

கொரோனாவுக்கு எதிராக மீண்டும் ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரைகள்: உலக சுகாதார நிறுவனம் அனுமதி; இந்தியா வரவேற்பு