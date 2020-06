தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் 32 மருத்துவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + 32 doctors from NIMS test positive for coronavirus in Hyd

தெலுங்கானாவில் 32 மருத்துவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி