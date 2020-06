தேசிய செய்திகள்

ஒரு வருடத்திற்கு புதிய அரசாங்க திட்டங்கள் எதுவும் தொடங்கப்படாது- மத்திய நிதி அமைச்சகம் + "||" + Centre Tightens Purse Strings, No New Scheme in This Financial Year, Says Finance Ministry

