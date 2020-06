தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் சமூக விலகலை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல் + "||" + Instruction to follow social distortion in central government offices to prevent corona spread

