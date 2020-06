தேசிய செய்திகள்

வாயில் இறுக்கமாக டேப் ஓட்டப்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் வேதனையுடன் சுற்றித்திரிந்த நாய். + "||" + Dog with tape wound tight around its mouth for almost two weeks rescued in Kerala

வாயில் இறுக்கமாக டேப் ஓட்டப்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் வேதனையுடன் சுற்றித்திரிந்த நாய்.