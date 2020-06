தேசிய செய்திகள்

100 நாள் வேலை திட்டம் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு உதவுங்கள்: மத்திய அரசுக்கு சோனியா காந்தி கோரிக்கை + "||" + 100 Day Work Plan to Help People Using Power: Sonia Gandhi's Demand for Central Government

100 நாள் வேலை திட்டம் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு உதவுங்கள்: மத்திய அரசுக்கு சோனியா காந்தி கோரிக்கை