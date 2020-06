தேசிய செய்திகள்

பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியா நல்ல நிலையில் உள்ளது: மத்திய மந்திரி ஹர்சவர்தன் + "||" + India is in a better position compared to other countries: Union Minister Harshavardhan

