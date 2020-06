உலக செய்திகள்

ஈரான் டாக்டரை விடுதலை செய்தது, அமெரிக்கா- இரு நாடுகள் இடையே மீண்டும் உறவு துளிர்க்குமா? + "||" + Iran doctor releases, US - Will the two countries rekindle relations?

ஈரான் டாக்டரை விடுதலை செய்தது, அமெரிக்கா- இரு நாடுகள் இடையே மீண்டும் உறவு துளிர்க்குமா?