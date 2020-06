தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு:கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 357 பேர் மரணம்; அதிகபட்ச ஒருநாள் உயிரிழப்பு + "||" + Difference with UK narrows as India records big jump in Covid-19 cases, 357 deaths in 24 hours

கொரோனா பாதிப்பு:கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 357 பேர் மரணம்; அதிகபட்ச ஒருநாள் உயிரிழப்பு