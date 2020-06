தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 46 மாவடங்களிலும்; இறப்பு 69 மாவட்டங்களிலும் அதிகம் + "||" + These 69 districts have fatality rate much higher than national average

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 46 மாவடங்களிலும்; இறப்பு 69 மாவட்டங்களிலும் அதிகம்