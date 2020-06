தேசிய செய்திகள்

சீனாவுடனான இந்தியாவின் எல்லை பகுதிகளில் நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது - இந்திய ராணுவத்தலைவர் + "||" + ‘Situation along our borders with China is under control’: Army chief Naravane

சீனாவுடனான இந்தியாவின் எல்லை பகுதிகளில் நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது - இந்திய ராணுவத்தலைவர்