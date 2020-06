தேசிய செய்திகள்

அவசர காலத்தை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்குமாறு மத்திய சுகாதாரத்துறைக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + Prime Minister Modi instructs the central health department to be prepared to face an emergency

