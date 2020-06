தேசிய செய்திகள்

குஜராத் ராஜ்கோட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2 முறை நிலநடுக்கம் + "||" + 4.4 magnitude earthquake strikes near Rajkot in Gujarat, tremors felt in Kutch too

