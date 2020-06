தேசிய செய்திகள்

எந்த சூழ்நிலையிலும் பதிலடி கொடுக்க இந்தியா தயங்காது - பிரதமர் நரேந்திர மோடி + "||" + India will not hesitate to retaliate under any circumstances - PM Narendra Modi

