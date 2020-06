தேசிய செய்திகள்

ஒப்பந்தத்தை மதித்து இந்திய வீரர்கள் ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்தவில்லை - வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் + "||" + Indian soldiers do not use arms in honor of treaty - External Affairs Minister Jaishankar

ஒப்பந்தத்தை மதித்து இந்திய வீரர்கள் ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்தவில்லை - வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம்