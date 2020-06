தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு அறிவித்த சலுகைகளுக்கு ஏற்பவட்டி குறைக்கப்படுவதை கண்காணித்து வருகிறோம்-நிர்மலா சீதாராமன் தகவல் + "||" + Closely monitoring situation so that relief measures are percolated at ground levels: Sitharaman

