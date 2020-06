தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பரிசோதனை 2 லட்சத்தை நெருங்குகிறது + "||" + ICMR tests 1.89 lakh samples for Covid-19 in last 24 hours

இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பரிசோதனை 2 லட்சத்தை நெருங்குகிறது