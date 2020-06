தேசிய செய்திகள்

அரசு சிறுமிகள் காப்பகத்தில் 57 பேருக்கு கொரொனா ; 5 பேர் கர்ப்பம் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Coronavirus: 57 girls found positive at Uttar Pradesh shelter home, five of them are pregnant

அரசு சிறுமிகள் காப்பகத்தில் 57 பேருக்கு கொரொனா ; 5 பேர் கர்ப்பம் அதிர்ச்சி தகவல்