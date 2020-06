தேசிய செய்திகள்

சர்வதேச இந்திய திரைப்பட விழா நவம்பர் மாதம் நடைபெறும் என அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவிப்பு + "||" + Minister Prakash Javadekar announces that the International Indian Film Festival will be held in November

