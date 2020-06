தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் இந்தியாவுடன் மோதல் எதிரொலி-சீன நாட்டு நிறுவனங்களின் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம் நிறுத்தி வைப்பு;மராட்டிய அரசு அதிரடி + "||" + India-China border clash: Rs 5,000 crore deal with three Chinese firms put on hold by Maharashtra govt

எல்லையில் இந்தியாவுடன் மோதல் எதிரொலி-சீன நாட்டு நிறுவனங்களின் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம் நிறுத்தி வைப்பு;மராட்டிய அரசு அதிரடி