தேசிய செய்திகள்

தேசிய பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி மீது 73 சதவீதம் பேர் நம்பிக்கை-சி-வோட்டர் நடத்திய சர்வேயில் தகவல் + "||" + On china issue, majority with 73% people expressed confidence in PM

தேசிய பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி மீது 73 சதவீதம் பேர் நம்பிக்கை-சி-வோட்டர் நடத்திய சர்வேயில் தகவல்