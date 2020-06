தேசிய செய்திகள்

இந்திய ஜனநாயகத்தின் பாதுகாப்பிற்காக போராடிய மக்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறேன் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி + "||" + I salute the people who fought for the protection of Indian democracy - Prime Minister Narendra Modi

