தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு -காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் பாதுகாப்புபடை வீரர் காயம்- குழந்தை பலி + "||" + The CRPF jawan who was injured in the attack has succumbed to his injuries. A child has also been killed by terrorists in the attack: Central Reserve Police Force (CRPF)

